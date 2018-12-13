Священника УПЦ МП заочно приговорили к 6 годам лишения свободы

Его признали виновным в помоще боевикам в Луганской области

Новоайдарский районный суд Луганской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы для протоиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) Владимира Марецкого за помощь боевикам на оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается в приговоре суда, Марецкий в 2014 году препятствовал деятельности ВСУ, не соглашаясь с официальной позицией руководства государства относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Следствие установило, что священник организовал и привлек местных к блокированию движения колонны военных.

Позже он заблокировал дорогу деревьянным бревном и мешками, разместил у дороги палатку с круглосуточным дежурством, выражал недовольство пребыванием ВСУ в его селе и призвал военных покинуть свои позиции, мотивируя это тем, что местное население не нуждается в их помощи.

Как отмечается, священника признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации задержали одного из организаторов и активных участников массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года.

Ранее Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы для информатора террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".