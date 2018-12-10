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У Тернополі інформатора "Л/ДНР" засудили до 4,5 років тюрми

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 20:32
У Тернополі інформатора "Л/ДНР" засудили до 4,5 років тюрми
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Зловмисник передавав терористам дані про місця дислокації ЗСУ

Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі для  інформатора терористичних організацій "Донецька народна республіка"  і "Луганська народна республіка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільської області.

Як зазначається, під час судових слухань встановлено, що житель Луганской области за власної ініціативи почав співпрацю з терористами, а саме збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Зокрема, інформатор передавав дані телефоном учасникам так званих "ДНР" і "ЛНР" під час перебування у місті Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

"Суд визнав жителя міста Рубіжне Луганської області винуватими в інкримінованому йому злочині за ст. ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння терористичній організації) та засудив до покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років ув'язнення жителя міста Антрацит за співпрацю із терористами Л/ДНР

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліцейські Донецької області притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків у 2018 році. 

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