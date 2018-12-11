СБУ затримала одного з організаторів масових заворушень у Луганську у 2014 році

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Зокрема, зловмисник брав участь у захопленні будівлі управління СБУ в Луганську

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) під час спецоперації затримали одного з організаторів та активних учасників масових заворушень у Луганську навесні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, житель Луганська примкнув до проросійських рухів "Антимайдан" та "Армия Юго-Востока" фактично від моменту їх створення та 6 квітня 2014 року брав активну участь у штурмі, захопленні та утриманні адміністративної будівлі УСБУ в Луганській області.

Надалі він брав участь у бойових діях проти українських військових у складі незаконних збройних формувань, зокрема "козачих" НЗФ та у банді "Бетмен", куди потрапив завдяки своїм зв’язкам з ФСБ РФ.

У квітні 2015 року через конфлікт з ватажками бандформувань, зловмисник залишив бойовиків та тривалий час проживав у тимчасово окупованому Луганську, перебиваючись випадковими заробітками.

Понад чотири роки він перебував у розшуку. Оперативники спецслужби затримали колишнього бойовика на підконтрольній українській владі території Донбасу.

Наразі бойовику оголошено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі для інформатора терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліцейські Донецької області притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків у 2018 році.