"Рад снова быть в игре". Легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении

Шанхай, Вторник 12 августа 2025 18:49
UA EN RU
"Рад снова быть в игре". Легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении Фото: Рафаэль Надаль и Роджер Федерер во время прощального матча швейцарца в 2022 году (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил об участии в турнире почти через три года после прощального поединка. Он сыграет на "Мастерсе" в Шанхае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х турнира.

Что сказал Федерер

В видеообращении к болельщикам 44-летний Федерер сообщил, что выступит на нынешнем Rolex Shanghai Masters. Он согласился принять участие в матче знаменитостей в парном разряде, который состоится 10 октября.

"Это Роджер, и я очень рад снова быть в игре на Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к игре", - сказал легендарный теннисист.

Швейцарец трижды триумфовал в Шанхае (2006, 2014, 2017 годы) и дважды проигрывал в финалах (2007, 2010).

Возвращение через три года

Свой последний матч перед завершением карьеры Федерер провел в сентябре 2022 года. В паре с испанцем Рафаэлем Надалем он сыграл на командном Кубке Лейвера, уступив соперникам со счетом 1:2 по сетам.

В одиночном разряде швейцарец не выходил на корт с 2021 года, когда проиграл в четвертьфинале "Уимблдона".

Кто такой Роджер Федерер

Профессиональный теннисист, который дебютировал в туре еще в 1999 году. За годы выступлений заработал более 130,5 млн долларов призовых.

20-кратный победитель турниров Грэндслем. Рекордсмен по победам на "Уимблдоне" (8 раз) и US Open (5 раз).

Шестикратный победитель Итогового турнира ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 гг.). Обладатель Кубка Дэвиса-2014 и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Всего Федерер завоевал 103 титула ATP и уступает по этому показателю лишь Джимми Коннорсу (109). На профессиональном уровне выиграл 1251 матч и потерпел 275-ти поражений. Процент побед - 82%.

Ранее мы рассказывали, как в 45 лет на профессиональный уровень вернулась легенда женского тенниса Винус Уильямс.

Также мы писали, что скандальная Соболенко сыграет с финалистом "Уимблдона" в теннисной "битве полов".

