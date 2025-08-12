"Рад снова быть в игре". Легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил об участии в турнире почти через три года после прощального поединка. Он сыграет на "Мастерсе" в Шанхае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х турнира .

Что сказал Федерер

В видеообращении к болельщикам 44-летний Федерер сообщил, что выступит на нынешнем Rolex Shanghai Masters. Он согласился принять участие в матче знаменитостей в парном разряде, который состоится 10 октября.

"Это Роджер, и я очень рад снова быть в игре на Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к игре", - сказал легендарный теннисист.

Роджер Федерер возвращается в Шанхай



Присоединяйтесь к нам 10 октября на матч Celebrity Doubles Match @rogerfederer and Friends!!!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B - Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) 10 августа 2025 г.

Швейцарец трижды триумфовал в Шанхае (2006, 2014, 2017 годы) и дважды проигрывал в финалах (2007, 2010).

Возвращение через три года

Свой последний матч перед завершением карьеры Федерер провел в сентябре 2022 года. В паре с испанцем Рафаэлем Надалем он сыграл на командном Кубке Лейвера, уступив соперникам со счетом 1:2 по сетам.

В одиночном разряде швейцарец не выходил на корт с 2021 года, когда проиграл в четвертьфинале "Уимблдона".

Кто такой Роджер Федерер

Профессиональный теннисист, который дебютировал в туре еще в 1999 году. За годы выступлений заработал более 130,5 млн долларов призовых.

20-кратный победитель турниров Грэндслем. Рекордсмен по победам на "Уимблдоне" (8 раз) и US Open (5 раз).

Шестикратный победитель Итогового турнира ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 гг.). Обладатель Кубка Дэвиса-2014 и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Всего Федерер завоевал 103 титула ATP и уступает по этому показателю лишь Джимми Коннорсу (109). На профессиональном уровне выиграл 1251 матч и потерпел 275-ти поражений. Процент побед - 82%.