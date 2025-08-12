Ястремская неожиданно снялась с турнира в Цинциннати за два часа до матча с Гофф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом "тысячнике" в американском Цинциннати.

Матч с Коко Гофф не состоится

Сегодня, 12 августа, Ястремская должна была встретиться со второй ракеткой мира Коко Гофф (США) в матче третьего круга (1/16 финала). Однако украинка неожиданно снялась с соревнований за два часа до анонсированного начала встречи. Точную причину такого решения пока не сообщают.

Таким образом, Гофф автоматически прошла в четвертый раунд турнира, где сыграет против победительницы пары Алена Остапенко (Латвия) - Лючия Бронцетти (Италия).

Результаты Ястремской в Цинциннати

В стартовом матче соревнования Ястремская одолела болгарку Викторию Томову в трех сетах ( 6:4, 2:6, 6:2).

Следующим турниром для украинки станет Открытый чемпионат США, который стартует 24 августа.

Украинки на турнире

После снятия Ястремской в одиночном разряде Цинциннати не осталось представительниц Украины.

Ранее Юлия Стародубцева в первом круге уступила француженке Леолии Жанжан.

Во втором круге сошла с дистанции Элина Свитолина, после поражения Барборе Крейчиковой из Чехии.

А Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы. В 3-м круге она должна была играть с Игой Свёнтек из Польши.

Теперь лишь в парной сетке продолжает выступления Людмила Киченок - 13 августа она вместе с австралийкой Эллен Перес проведет матч второго круга.