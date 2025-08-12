ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ястремская неожиданно снялась с турнира в Цинциннати за два часа до матча с Гофф

Цинциннати, Вторник 12 августа 2025 20:43
UA EN RU
Ястремская неожиданно снялась с турнира в Цинциннати за два часа до матча с Гофф Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом "тысячнике" в американском Цинциннати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч с Коко Гофф не состоится

Сегодня, 12 августа, Ястремская должна была встретиться со второй ракеткой мира Коко Гофф (США) в матче третьего круга (1/16 финала). Однако украинка неожиданно снялась с соревнований за два часа до анонсированного начала встречи. Точную причину такого решения пока не сообщают.

Таким образом, Гофф автоматически прошла в четвертый раунд турнира, где сыграет против победительницы пары Алена Остапенко (Латвия) - Лючия Бронцетти (Италия).

Результаты Ястремской в Цинциннати

В стартовом матче соревнования Ястремская одолела болгарку Викторию Томову в трех сетах ( 6:4, 2:6, 6:2).

Следующим турниром для украинки станет Открытый чемпионат США, который стартует 24 августа.

Украинки на турнире

После снятия Ястремской в одиночном разряде Цинциннати не осталось представительниц Украины.

Ранее Юлия Стародубцева в первом круге уступила француженке Леолии Жанжан.

Во втором круге сошла с дистанции Элина Свитолина, после поражения Барборе Крейчиковой из Чехии.

А Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы. В 3-м круге она должна была играть с Игой Свёнтек из Польши.

Теперь лишь в парной сетке продолжает выступления Людмила Киченок - 13 августа она вместе с австралийкой Эллен Перес проведет матч второго круга.

Ранее мы сообщили, что легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении на корт.

Также смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа