Нефть снова начала дорожать: главная причина

Понедельник 01 декабря 2025 10:06
Нефть снова начала дорожать: главная причина Фото: 1 декабря цены на нефть снова начали расти (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Цены на нефть выросли 1 декабря после того, как участники ОПЕК+ подтвердили намерение сохранять стабильный уровень добычи. Однако существуют опасения относительно поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На сколько подорожала нефть

По данным агентства, фьючерсы на Brent выросли на 1,01 доллара, или 1,62%, до 63,39 доллара за баррель по состоянию на 04:01 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate прибавила 1 доллар, или 1,71%, поднявшись до 59,55 доллара.

Обе позиции завершили торги в пятницу четвертый месяц подряд со снижением, что стало самой длинной серией потерь с 2023 года на фоне ожиданий увеличения глобального предложения, которые давили на рынок.

Почему рынок реагирует ростом

Reuters объяснил, что ОПЕК и ее партнеры в ноябре договорились приостановить расширение добычи, опасаясь избыточных поставок.

После воскресной встречи ОПЕК+ заявила, что подтверждает необходимость осторожного подхода и сохранения полной гибкости для продолжения, приостановления или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи. Такой шаг участники рынка ожидали заранее.

"В течение некоторого времени нарратив сосредотачивался на избытке нефти, поэтому решение ОПЕК+ сохранить свой целевой показатель добычи принесло определенное облегчение и помогло стабилизировать ожидания по росту предложения в ближайшие месяцы", - рассказал старший аналитик LSEG Ань Фам.

Между тем эксперты отметили, что риски для поставок растут на фоне новых украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре и усиления напряженности между США и Венесуэлой.

Каспийский трубопроводный консорциум, среди акционеров которого российские, казахстанские и американские компании, в субботу сообщил о приостановке работы после того, как украинский дрон повредил причал на российском терминале в Черном море. Консорциум обеспечивает транспортировку более 1% мировых объемов нефти.

Колебания рынка

Напомним, 26 ноября СМИ писали, что мировые цены на нефть начали рост после падения до месячного минимума. При этом избыток предложения и потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной ограничили рост.

А уже 27 ноября появилась информация, что цены на нефть снова снизились на фоне ожидания прекращения огня между Украиной и Россией, что может открыть путь для отмены западных санкций в отношении российских поставок.

