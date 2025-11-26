ua en ru
Мировые цены на нефть начали рост после месячного минимума, - Reuters

Среда 26 ноября 2025 10:40
UA EN RU
Мировые цены на нефть начали рост после месячного минимума, - Reuters Фото: мировые цены на нефть начали рост после месячного минимума (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть начали рост в среду после падения до месячного минимума. При этом избыток предложения и потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной ограничили рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или 0,43%, до 62,75 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 24 цента, или 0,41%, до 58,19 доллара за баррель.

"Незначительный рост больше похож на техническую передышку, чем на тренд. Любой рост, который мы видим, в значительной степени обусловлен сигналами о дефиците запасов, но эти всплески будут кратковременными и неустойчивыми", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Она также подчеркнула, что рынок остается фундаментально смещенным в сторону снижения, поскольку инвесторы все чаще рассчитывают на избыток предложения в 2026 году и отсутствие убедительного катализатора спроса, чтобы компенсировать это.

Во вторник цены на нефть марки Brent и WTI снизились на 89 центов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что готов продвигать поддерживаемую США план по прекращению войны с Россией.

"Если соглашение будет заключено, оно может быстро отменить западные санкции в отношении экспорта российской нефти. Сейчас рынок ждет большей ясности, но риск, похоже, заключается в снижении цен, если переговоры не потерпят неудачу", - добавили источники Reuters.

Ранее сообщалось, что крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США против производителей ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

При этом некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно более толерантны к риску, когда дело доходит до покупки чувствительной нефти, в последнее время также избегают этого сорта нефти с Дальнего Востока России.

Также после объявления санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

