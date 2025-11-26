Мировые цены на нефть начали рост после месячного минимума, - Reuters

Мировые цены на нефть начали рост в среду после падения до месячного минимума. При этом избыток предложения и потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной ограничили рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или 0,43%, до 62,75 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 24 цента, или 0,41%, до 58,19 доллара за баррель.

"Незначительный рост больше похож на техническую передышку, чем на тренд. Любой рост, который мы видим, в значительной степени обусловлен сигналами о дефиците запасов, но эти всплески будут кратковременными и неустойчивыми", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Она также подчеркнула, что рынок остается фундаментально смещенным в сторону снижения, поскольку инвесторы все чаще рассчитывают на избыток предложения в 2026 году и отсутствие убедительного катализатора спроса, чтобы компенсировать это.

Во вторник цены на нефть марки Brent и WTI снизились на 89 центов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что готов продвигать поддерживаемую США план по прекращению войны с Россией.

"Если соглашение будет заключено, оно может быстро отменить западные санкции в отношении экспорта российской нефти. Сейчас рынок ждет большей ясности, но риск, похоже, заключается в снижении цен, если переговоры не потерпят неудачу", - добавили источники Reuters.