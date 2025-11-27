ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Нефть дешевеет: в чем причина и что с ценами

Четверг 27 ноября 2025 11:04
Нефть дешевеет: в чем причина и что с ценами Фото: цены на нефть снижаются на фоне ожиданий прекращения огня в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Цены на нефть снизились на фоне ожидания прекращения огня между Украиной и Россией, что может открыть путь для отмены западных санкций в отношении российских поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть Brent снизились на 33 центов, или 0,5%, до 62,8 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли 32 центов, или 0,6%, до 58,33 за баррель долларов.

Ранее, в среду, оба контракта повысились примерно на 1% из-за оценки инвесторами риска избытка предложения и перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Цены на нефть постепенно снижаются утром из-за надежд на прорыв мирного процесса в Украине и возможное снятие "военной премии", но рынок все еще выглядит тонким и без четкой направления перед встречей ОПЕК + и затишьем на фоне празднования Дня благодарения в США", - сказала старший аналитик рынка компании Phillip Nova Прияанка Сачдева.

ОПЕК и его союзники, вероятно, оставят уровни добычи неизменными на встрече в воскресенье, сообщили Reuters три источника в ОПЕК+. Некоторые члены группы, которая поставляет около половины мировой нефти, увеличили добычу с апреля, чтобы получить долю на рынке.

"Реальная ситуация такова, что цены остаются крайне уязвимыми, и любой серьезный прогресс в мирных переговорах приведет к более свободному поступлению российской нефти на рынок, который и без того перенасыщен, что сохранит тенденцию к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе с лишь кратковременными скачками", - отметила Сачдева.

Между тем ограничивать падение цен на нефть помогали ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Обычно снижение ставки стимулирует экономический рост и усиливает спрос на нефть.

"Нефтяной рынок застрял между потенциальным прогрессом в мирных переговорах между Россией и Украиной и тем, что это будет означать для поставок нефти в условиях рискованной торговли, поскольку растут ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре", - отметили аналитики ING.

Напомним, вчера, 26 ноября, мы сообщали, что цены на нефть начали рост после падения до месячного минимума. При этом избыток предложения и потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной ограничили рост.

НАФТА Нафта Режим прекращения огня Война в Украине
