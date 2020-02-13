Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Хуахіні

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка впоралася австралійської тенісисткою Сторм Сандерс

Перша ракетка України Еліна Світоліна оформила путівку до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляється в Twitter змагань.

Четвертій ракетці світу знадобилося 57 хвилин, щоб розгромити 319 номер рейтингу австралійку Сторм Сандерс - 6:1, 6:2. Еліна п'ять разів подала на виліт, допустила одна подвійну помилку і реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів. У суперниці один ейс, 4 подвійні помилки і реалізація одного з двох брейків.

Sealed with an ace @ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki — WTA (@WTA) February 13, 2020

В 1/4 фіналу українка зіграє проти 84 ракетки світу японки Нао Хібіни.

У стартовому поєдинку турніру українка здолала суперницю з Нідерландів Бібіане Схофс з рахунком 6:2, 6:4.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі в Хуахіні, де торік стала чемпіонкою.