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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Хуахіні

Новини » Спорт     13.02.2020 - 15:00
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Хуахіні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка впоралася австралійської тенісисткою Сторм Сандерс

Перша ракетка України Еліна Світоліна оформила путівку до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляється в Twitter змагань.

Четвертій ракетці світу знадобилося 57 хвилин, щоб розгромити 319 номер рейтингу австралійку Сторм Сандерс - 6:1, 6:2. Еліна п'ять разів подала на виліт, допустила одна подвійну помилку і реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів. У суперниці один ейс, 4 подвійні помилки і реалізація одного з двох брейків.

В 1/4 фіналу українка зіграє проти 84 ракетки світу японки Нао Хібіни.

У стартовому поєдинку турніру українка здолала суперницю з Нідерландів Бібіане Схофс з рахунком 6:2, 6:4.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі в Хуахіні, де торік стала чемпіонкою.

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