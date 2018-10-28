ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA

Новини » Спорт    28.10.2018 - 16:09
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

У фіналі українка обіграла Слоан Стівенс з США

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA 2018 року в Сінгапурі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті тенісної організації.

У фіналі підсумкового турніру WTA 2018 Еліна зустрілася з американкою Слоан Стівенс.

Перший сет Еліна Світоліна поступилася 3:6. У другому і третьому сеті вона зробила по 3 брейка і перемогла Стівенс з рахунком 6: 2.

Для перемоги Світоліній знадобилося 2 години 23 хвилини.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.

Раніше тенісистки зустрічалися тричі. Тепер рахунок в їх особистому протистоянні 2-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у Фінал Підсумкового турніру. У півфінальному матчі проти Кікі Бертенс вона обрала класичний стиль гри - від захисту.

Світоліна при рахунку 5:4 відіграла два брейк-поїнти та взяла матч, 6:4. В останньому геймі Світоліна здобула лише одне очко активними діями, усе решту - невимушені помилки суперниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, 25 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі. Українка таким чином гарантувала собі вихід з Білої групи
 

Світоліна грає у фіналі підсумкового турніру WTA
Новини України ТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся