Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

У фіналі українка обіграла Слоан Стівенс з США

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA 2018 року в Сінгапурі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті тенісної організації.

У фіналі підсумкового турніру WTA 2018 Еліна зустрілася з американкою Слоан Стівенс.

Перший сет Еліна Світоліна поступилася 3:6. У другому і третьому сеті вона зробила по 3 брейка і перемогла Стівенс з рахунком 6: 2.

Для перемоги Світоліній знадобилося 2 години 23 хвилини.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.

Раніше тенісистки зустрічалися тричі. Тепер рахунок в їх особистому протистоянні 2-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у Фінал Підсумкового турніру. У півфінальному матчі проти Кікі Бертенс вона обрала класичний стиль гри - від захисту.

Світоліна при рахунку 5:4 відіграла два брейк-поїнти та взяла матч, 6:4. В останньому геймі Світоліна здобула лише одне очко активними діями, усе решту - невимушені помилки суперниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, 25 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі. Українка таким чином гарантувала собі вихід з Білої групи

