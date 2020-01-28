Ястремська не захищатиме чемпіонський титул на турнірі в Таїланді

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Друга ракетка України заявлена на матчі Кубка Федерації

Друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в таїландському місті Хуахін, де торік стала чемпіонкою. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Наступного тижня Ястремська в складі збірної України заявлена ​​на матчі Кубка Федерації. В рамках першої групи Євро-Африканської зони українські тенісистки 6 лютого зіграють з Болгарією, а 7 лютого - з Хорватією. Обидва поєдинки розпочнуться о 16:00 за київським часом.

У лютому Даяна планує виступити на турнірі WTA серії Premier у Дубаї (17-23 лютого) і Premier 5 в Досі (24 лютого - 01 березень).

У 2019 році Ястремська виграла в Хуахіні свій другий титул WTA, обігравши в драматичному фіналі австралійку Айлу Томлянович. Змагання в Таїланді цьогоріч пройдуть з 10 по 18 лютого. Призовий фонд складає 251,75 тисяч доларів.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у другому колі турніру Великого шолому Australian Open датчанці Кароліні Возняцкі і покинула змагання в одиночному розряді.