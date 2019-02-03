Ястремська в фіналі турніру в Хуахіні

Українська тенісистка взяла гору над австралійкою Айлой Томлянович
Третя ракетка України Даяна Ястремська здолала австралійку Айлу Томлянович в фіналі турніру WTA в таїландському Хуахіні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Матч завершився з рахунком 6:2,
Раніше тенісистки грали один раз, перемогу в тому матчі здобула українка.
Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.