Світоліна з перемоги стартувала в одиночній сітці турніру WTA в Таїланді

Українка вийшла до другого кола змагань
Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги в одиночному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляється в Twitter змагань.
Четверта ракетка світу взяла верх над Бібіане Схофс (WTA 195) з Нідерландів з рахунком 6:2, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин.
The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd— WTA (@WTA) February 12, 2020
У другому колі українка зустрінеться з австралійкою Сторм Сандерс (WTA 319), яка пройшла в основну сітку через кваліфікацію.
On next opponent @stormsanders94 who she has never played before @ElinaSvitolina will be ready for a different challenge #thailandopen #huahin @WTA pic.twitter.com/2lmNArxRND— WTA Thailand Open (@ThailandOpenHH) February 12, 2020
Напередодні українка програла в першому колі парного розряду турніру в Хуахіні. Світоліна в тандемі з Кван Яу Нг (Гонконг) поступилася китайсько-нідердандской парі Сіньюнем Хань і Бібіане Скуфс - 6:7, 2:6.
Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі в Хуахіні, де торік стала чемпіонкою.