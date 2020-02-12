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Світоліна з перемоги стартувала в одиночній сітці турніру WTA в Таїланді

Новини » Спорт     12.02.2020 - 13:38
Світоліна з перемоги стартувала в одиночній сітці турніру WTA в Таїланді
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка вийшла до другого кола змагань

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги в одиночному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляється в Twitter змагань.

Четверта ракетка світу взяла верх над Бібіане Схофс (WTA 195) з Нідерландів з рахунком 6:2, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин.

У другому колі українка зустрінеться з австралійкою Сторм Сандерс (WTA 319), яка пройшла в основну сітку через кваліфікацію.

Напередодні українка програла в першому колі парного розряду турніру в Хуахіні. Світоліна в тандемі з Кван Яу Нг (Гонконг) поступилася китайсько-нідердандской парі Сіньюнем Хань і Бібіане Скуфс - 6:7, 2:6.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі в Хуахіні, де торік стала чемпіонкою.

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