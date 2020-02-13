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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине

Новости » Спорт     13.02.2020 - 15:00
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка справилась австралийской теннисисткой Сторм Сандерс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оформила путевку в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Четвертой ракетке мира потребовалось 57 минут, чтобы разгромить 319 номер рейтинга австралийку Сторм Сандерс - 6:1, 6:2. Элина пять раз подала на вылет, допустила одна двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У соперницы один эйс, четыре двойных ошибки и реализация одного из двух брейков.

В 1/4 финала украинка сыграет против 84 ракетки мира японки Нао Хибино.

В стартовом поединке турнира украинка одолела соперницу из Нидерландов Бибиана Схофс со счетом 6:2, 6:4.

Напомним, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире в Хуахине, где в прошлом году стала чемпионкой.

В последний раз Свитолина побеждала на соревнованиях WTA в октябре 2018 года, став победительницей итогового турнира. В прошлом сезоне она не выиграла ни одного титула.

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