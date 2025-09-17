Костюк вывела Украину вперед в матче с Испанией в Кубке Билли Джин Кинг

Марта Костюк принесла сборной Украины первый зачетный балл в противостоянии с Испанией в матче стартового круга финала Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Кубок Билли Джин Кинг, 1/4 финала

Украина - Испания - 1:0

Марта Костюк - Джессика Бузас Манейро - 7:6, 6:2

Как прошла игра

Вторая ракетка Украины и 26-я в мире Костюк в стартовом поединке матчевой встречи играла против 51-й в рейтинге WTA Бузас Манейро.

Очень тяжелым для соперниц выдался первый сет, где после равной борьбы и "качелей" в счете дело дошло до тай-брейка. В теннисной "серии пенальти" нервы крепче оказались у украинской теннисистки. Она одержала победу в коротком гейме (7:3) и записала партию в свой актив.

Второй сет прошел для украинки уже намного легче. Сделав два брейка, она вырвалась вперед - 4:1 и довела дело до общей победы.

The moment Marta Kostyuk sealed her singles win @ukrtennis_eng #BJKCup pic.twitter.com/EltUK1EWFO - Billie Jean King Cup (@BJKCup) 17 сентября 2025 года

Что дальше

Украина повела в счете в противостоянии с Испанией - 1:0.

Следующими на корт выйдут лидеры команд. 13-я ракетка мира Элина Свитолина сыграет против 20-й в рейтинге Паолы Бадосы. Старт поединка назначен на 14:30 по киевскому времени.

Победа Свитолиной выведет Украину в полуфинал. В случае же выигрыша испанки, все решится в парной встрече, где за Украину заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, а за Испанию - Алена Большова и Кристина Букша.

В полуфинале победительниц противостояния Украина - Испания уже ждет сборная Италии.

Где смотреть матчи

Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.