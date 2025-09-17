Костюк вывела Украину вперед в матче с Испанией в Кубке Билли Джин Кинг
Марта Костюк принесла сборной Украины первый зачетный балл в противостоянии с Испанией в матче стартового круга финала Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в китайском Шэньчжэне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Кубок Билли Джин Кинг, 1/4 финала
Украина - Испания - 1:0
Марта Костюк - Джессика Бузас Манейро - 7:6, 6:2
Как прошла игра
Вторая ракетка Украины и 26-я в мире Костюк в стартовом поединке матчевой встречи играла против 51-й в рейтинге WTA Бузас Манейро.
Очень тяжелым для соперниц выдался первый сет, где после равной борьбы и "качелей" в счете дело дошло до тай-брейка. В теннисной "серии пенальти" нервы крепче оказались у украинской теннисистки. Она одержала победу в коротком гейме (7:3) и записала партию в свой актив.
Второй сет прошел для украинки уже намного легче. Сделав два брейка, она вырвалась вперед - 4:1 и довела дело до общей победы.
The moment Marta Kostyuk sealed her singles win @ukrtennis_eng #BJKCup pic.twitter.com/EltUK1EWFO- Billie Jean King Cup (@BJKCup) 17 сентября 2025 года
Что дальше
Украина повела в счете в противостоянии с Испанией - 1:0.
Следующими на корт выйдут лидеры команд. 13-я ракетка мира Элина Свитолина сыграет против 20-й в рейтинге Паолы Бадосы. Старт поединка назначен на 14:30 по киевскому времени.
Победа Свитолиной выведет Украину в полуфинал. В случае же выигрыша испанки, все решится в парной встрече, где за Украину заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, а за Испанию - Алена Большова и Кристина Букша.
В полуфинале победительниц противостояния Украина - Испания уже ждет сборная Италии.
Где смотреть матчи
Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.
Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.
Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.
Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.