Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру WTA в Пекіні

Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна програла представниці Нідерландів Кікі Бертенс у чвертьфіналі серії Premier Mandatory в Пекіні (Китай). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7(6:8), 2:6.

Таким чином, голландська тенісистка вибила з турніру в Пекіні другу українку. Раніше вона в другому раунді обіграла Даяну Ястремську.

У півфіналі турніру Бертенс зустрінеться з австралійкою Ешлі Барті. Турнір завершиться 6 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська покинули на стадії чвертьфіналу попередній турнір - в Ухані (Китай). Також обидві тенісистки заявлені на турнір WTA Кубок Кремля.