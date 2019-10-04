Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Пекине

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс в четвертьфинале серии Premier Mandatory в Пекине (Китай). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч длился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7(6:8), 2:6.

Таким образом, голландская теннисистка выбила из турнира в Пекине вторую украинку. Ранее она во втором раунде обыграла Даяну Ястремскую.

В полуфинале турнира Бертенс встретится с австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится 6 октября.

Напомним, Свитолина и Ястремская покинули на стадии четвертьфинала предыдущий турнир - в Ухане (Китай). Также обе теннисистки заявлены на турнир WTA Кубок Кремля.