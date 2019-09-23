Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA своєю метою на кінцівку сезону

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Українська тенісистка має намір захистити торішній титул

Третя ракетка світу Еліна Світоліна окреслила свої головні цілі на частину сезону. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами напередодні свого старту на турнірі в Ухані, передає її слова портал "Великий теніс України.

"Виступ на Підсумковому турнірі, звичайно, це теж моя мета. Однозначно, це моя мета на кінцівку сезону. Але занадто замислюватися над тим, що потрібно робити, я не буду. Мені залишилося відіграти 3 турніри, всі тенісистки досить близько один до одного за очками", - сказала українська тенісистка.

Еліна Світоліна вступить в боротьбу в Ухані з другого кола, де її буде чекати переможниця матчу Гарбінє Мугуруса - Пен Шуай.

У разі успішного виступу на турнірі серії Premier 5 в Ухані, українка збільшить свої шанси на участь в Підсумковому турнірі WTA в кінці сезону, де їй необхідно захистити торішній титул.

В календарі Світоліної значаться турнір в Пекіні, а також Кубок Кремля, який пройде в столиці Росії з 14 по 20 жовтня. Востаннє вона приїжджала на турнірі в Москві у 2016 році і стала півфіналісткою.