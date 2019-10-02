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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Пекіні

Новини » Спорт    02.10.2019 - 21:23
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Пекіні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Перемога в цьому матчі гарантує їй участь в Підсумковому турнірі

Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії Premier Mandatory в Пекіні (Китай). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У матчі третього кола змагань перша ракетка України здолала американку Софію Кенін - 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. Тривалість поєдинку склала 2,5 години.

Раніше між собою тенісистки зустрічалися тричі, перемогу в двох іграх здобула американка.

За вихід до півфіналу змагань Світоліна посперечається з Кікі Бертенс з Нідерландів. Тенісистки зустрінуться на корті вчетверте, українка веде в статистиці їх матчів 2:1.

Перемога в півфінальному матчі гарантуватиме українці сьоме місце в чемпіонській гонці сезону за підсумками турніру. Таким чином, вона зможе взяти участь в Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону, де їй необхідно захистити торішній титул.

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