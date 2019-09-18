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Світоліна заявлена на турнір WTA Кубок Кремля

Новини » Спорт    18.09.2019 - 13:33
Світоліна заявлена на турнір WTA Кубок Кремля
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Також у змаганнях може планує участь друга ракетка України

Перша ракетка України Еліна Свитолина заявлена ​​на турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) Kremlin Cup категорії Premier в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Востаннє вона приїжджала на цей турнір у 2016 році і стала півфіналісткою, поступившись майбутній чемпіонці росіянці Світлані Кузнєцовій.

Лідер українського тенісу веде боротьбу за потрапляння на підсумковий чемпіонат WTA, де їй необхідно захистити торішній титул. Цього тижня українка програла у чвертьфіналі в Чженчжоу, зігравши два важких матчі за один день. Зараз Свитолина виступає на турнірі в Гуанчжоу, де вже добралася до 1/8 фіналу.

Також на турнірі в Москві планує виступити і друга ракетка України Даяна Ястремська, яка брала участь в Кубку Кремля один раз. У 2017 році вона програла іншій українці Ользі Савчук на старті відбірного турніру.

Друга ракетка України планує завершити сезон зігравши на п'яти турнірах. Крім Кубка Кремля це будуть змагання в Осаці, Ухані, Пекіні та Гонконзі.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Також цього року Еліна, оформивши путівку в півфінал Уїмблдонського турніру, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

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Новини України ТеннисЭлина Свитолина
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