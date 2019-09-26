Світоліна не зуміла пробитися в півфінал турніру в Ухані

Українка залишає турнір в Китаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал турнірі в китайському місті Ухань. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Третя ракетка світу зазнала поразки від американки Елісон Ріске у чвертьфіналі - 1:6, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини.

У півфіналі представниця США зіграє проти Петри Квітової, яка раніше вибила з турніру іншу українку Даяну Ястремську.

З понеділка Світоліна збереже третє місце в рейтингу WTA, а також підніметься на восьму позицію в чемпіонській гонці, за результатами якої вісім кращих тенісисток зіграють на Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону, де їй необхідно захистити торішній титул.

Підсумковий турнір WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада 2019 року в китайському Шеньчжені.