Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка вилетіла з турніру в Хуахіні, де була фавориткою змагань

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає на даний момент четверте місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), втратить два рядки в списку світової класифікації. Про це пише Sport.ua.

Це стало наслідком раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де вона була лідером посіву і головною фавориткою змагань. Еліна сенсаційно поступилася у чвертьфіналі 84 ракетці світу Нао Хібіно з Японії. Матч тривав 79 хвилин і закінчився з рахунком 4:6, 2:6.

UPSET ALERT Nao Hibino scores her first Top 5 win and takes out top seed @ElinaSvitolina 64 62 in #HuaHin #thailandopen @WTA pic.twitter.com/tjSiQvILtY — WTA Thailand Open (@ThailandOpenHH) February 14, 2020

З наступного тижня у Світоліной віднімуть очки за торішній півфінал турніру в Досі (185), замість цього їй буде зараховано 60 очок, зароблених в Хуахіні. Через це Еліну обійдуть швейцарка Белінда Бенчіч і Бьянка Андрееску з Канади.

Наступного тижня Світоліна заявлена ​​на змагання серії Premier у Дубаї, жеребкування відбудеться 15 лютого. Торік вона не змогла захистити титул на турнірі.

Нагадаємо, команда Японії стала суперником жіночої збірної України з тенісу в Кубку Федерації.