ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу WTA

Новини » Спорт     14.02.2020 - 15:05
Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка вилетіла з турніру в Хуахіні, де була фавориткою змагань

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає на даний момент четверте місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), втратить два рядки в списку світової класифікації. Про це пише Sport.ua.

Це стало наслідком раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де вона була лідером посіву і головною фавориткою змагань. Еліна сенсаційно поступилася у чвертьфіналі 84 ракетці світу Нао Хібіно з Японії. Матч тривав 79 хвилин і закінчився з рахунком 4:6, 2:6.

З наступного тижня у Світоліной віднімуть очки за торішній півфінал турніру в Досі (185), замість цього їй буде зараховано 60 очок, зароблених в Хуахіні. Через це Еліну обійдуть швейцарка Белінда Бенчіч і Бьянка Андрееску з Канади.

Наступного тижня Світоліна заявлена ​​на змагання серії Premier у Дубаї, жеребкування відбудеться 15 лютого. Торік вона не змогла захистити титул на турнірі.

Нагадаємо, команда Японії стала суперником жіночої збірної України з тенісу в Кубку Федерації.

Світоліна з перемоги стартувала в одиночній сітці турніру WTA в Таїланді Збірна України з тенісу втратила позиції в рейтингу Кубка Федерації
Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолинасоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся