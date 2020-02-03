ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна знову стала четвертою ракеткою світу

Новини » Спорт     03.02.2020 - 09:04
Світоліна знову стала четвертою ракеткою світу
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка піднялася на одну сходинку в рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) 2020 року піднявся з п'ятого місця на одну сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список світової класифікації, оновлений за 3 лютого.

Українська тенісистка повернулась на четверту сходинку вперше з жовтня минулого року. Її кар'єрним рекордом є третя позиція.

Світоліна залишила Australian Open-2020 на стадії третього раунду, програвши іспанці Гарбінє Мугурусі у двох сетах (1:6, 2:6). До цього на турнірі вона встигла обіграти британку Кеті Бултер (6:4, 7:5) і американку Лорен Девіс (6:2, 7:6).

Далі сезон для Еліни продовжиться на Кубку Федерації в складі збірної України. 6 лютого відбудеться поєдинок проти Болгарії, а 7 лютого українки зустрінуться з хорватками.

Раніше РБК-Україна писало, що перша ракетка України Світоліна не заявилася на турнір WTA в Дубаї, в якому двічі перемагала. Українська спортсменка відмовилася від участі в турнірі WTA, який проходитиме з 17 по 22 лютого 2020 року.

Сербський тенісист Джокович восьмий раз в кар'єрі виграв Australian Open Американська тенісистка Кенін стала чемпіонкою Australian Open
Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся