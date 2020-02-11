Збірна України з тенісу дізналася суперника по плей-офф Кубка Федерації

Національна команда зустрінеться з Японією
За підсумками жеребкування раунду плей-офф Кубка Федерації визначився наступний суперник жіночої національної збірної України з тенісу. Про це повідомляється в Twitter змагань.
За право виступити у кваліфікацію фінальної частини "синьо-жовті" зіграю з командою Японії.
The #FedCup Play-off draw is set— Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020
Poland v Brazil
Mexico v Great Britain
Serbia v Canada
Latvia v Asia/Oceania Nation TBC
Japan v Ukraine
Romania v Italy
Argentina v Kazakhstan
Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2
Приймаючою стороною буде команда суперників. Матчі відбудуться 17-18 квітня, протягом яких сторони проведуть п'ять матчів (чотири одиночних і один парний). Поєдинок стане першим в історії особистих зустрічей команд.