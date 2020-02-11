Збірна України з тенісу дізналася суперника по плей-офф Кубка Федерації

Фото: збірна України вдало виступила в кваліфікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Національна команда зустрінеться з Японією

За підсумками жеребкування раунду плей-офф Кубка Федерації визначився наступний суперник жіночої національної збірної України з тенісу. Про це повідомляється в Twitter змагань.

За право виступити у кваліфікацію фінальної частини "синьо-жовті" зіграю з командою Японії.

The #FedCup Play-off draw is set



Poland v Brazil

Mexico v Great Britain

Serbia v Canada

Latvia v Asia/Oceania Nation TBC

Japan v Ukraine

Romania v Italy

Argentina v Kazakhstan

Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2 — Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

Приймаючою стороною буде команда суперників. Матчі відбудуться 17-18 квітня, протягом яких сторони проведуть п'ять матчів (чотири одиночних і один парний). Поєдинок стане першим в історії особистих зустрічей команд.