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Збірна України з тенісу дізналася суперника по плей-офф Кубка Федерації

Новини » Спорт     11.02.2020 - 13:59
Збірна України з тенісу дізналася суперника по плей-офф Кубка Федерації
Фото: збірна України вдало виступила в кваліфікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Національна команда зустрінеться з Японією

За підсумками жеребкування раунду плей-офф Кубка Федерації визначився наступний суперник жіночої національної збірної України з тенісу. Про це повідомляється в Twitter змагань.

За право виступити у кваліфікацію фінальної частини "синьо-жовті" зіграю з командою Японії.

Приймаючою стороною буде команда суперників. Матчі відбудуться 17-18 квітня, протягом яких сторони проведуть п'ять матчів (чотири одиночних і один парний). Поєдинок стане першим в історії особистих зустрічей команд.

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