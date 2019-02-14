ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна стала першою півфіналісткою турніру в Досі

Новини » Спорт    14.02.2019 - 16:13
Світоліна стала першою півфіналісткою турніру в Досі
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Вперше українська тенісистка пройшла так далеко в Катарі

Перша ракетка України і сьома в світовому рейтингу Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Досі (Катар). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка у двох партіях обіграла чешку Кароліну Мухова, пробив в основну сітку через кваліфікацію, з рахунком 6:4, 6:2. Тривалість гри склала 1 час 22 хвилини. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

За вихід у фінал змагань Світоліна посперечається з переможницею поєдинку Сімона Халеп (Румунія, WTA 3) - Юлія Гергес (Німеччина, WTA 16).

Світоліна раніше не грала в чвертьфіналі катарського турніру, де виступає вже в п'яте.

Діючою переможницею турніру в Досі є чешка Петра Квітова.
 

Збірна України з тенісу залишилась в регіональній зоні Кубка Федераци Світоліна отримала запрошення на турнір в Досі
Новини України ТеннисЭлина СвитолинаКатарсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся