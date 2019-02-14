Світоліна стала першою півфіналісткою турніру в Досі

Вперше українська тенісистка пройшла так далеко в Катарі
Перша ракетка України і сьома в світовому рейтингу Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Досі (Катар). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Українка у двох партіях обіграла чешку Кароліну Мухова, пробив в основну сітку через кваліфікацію, з рахунком 6:4, 6:2. Тривалість гри склала 1 час 22 хвилини. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.
.@ElinaSvitolina claims victory at the @qatartennis!— WTA (@WTA) February 14, 2019
Defeats Muchova 6-4, 6-2 to book her place in the semifinals! pic.twitter.com/D116XErbKz
За вихід у фінал змагань Світоліна посперечається з переможницею поєдинку Сімона Халеп (Румунія, WTA 3) - Юлія Гергес (Німеччина, WTA 16).
Світоліна раніше не грала в чвертьфіналі катарського турніру, де виступає вже в п'яте.
Діючою переможницею турніру в Досі є чешка Петра Квітова.