Українська тенісистка не впоралася з Беліндою Бенчіч
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Дубаї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
У півфіналі акрвая ракетка України в трьох сетах поступилася швейцарці Белінді Бенчіч з рахунком 2:6, 6:3, 6:7 (3:7). Зустріч тривала 1 годину 58 хвилин.
Бенчіч вдруге обіграла Світоліну в офіційних матчах, перша зустріч тенісисток відбулася ще в 2014 році.
За титул турніру категорії Premier в Дубаї Бенчіч зіграє з другою ракеткою змагань - чешкою Петрою Квітовою.
Світоліна вигравала турнір в Дубаї в 2017 і 2018 роках. Квітова брала титул в Дубаї в 2013 році.
Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою турніру.