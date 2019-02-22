Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка не впоралася з Беліндою Бенчіч

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Дубаї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У півфіналі акрвая ракетка України в трьох сетах поступилася швейцарці Белінді Бенчіч з рахунком 2:6, 6:3, 6:7 (3:7). Зустріч тривала 1 годину 58 хвилин.

Бенчіч вдруге обіграла Світоліну в офіційних матчах, перша зустріч тенісисток відбулася ще в 2014 році.

За титул турніру категорії Premier в Дубаї Бенчіч зіграє з другою ракеткою змагань - чешкою Петрою Квітовою.

Світоліна вигравала турнір в Дубаї в 2017 і 2018 роках. Квітова брала титул в Дубаї в 2013 році.

Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою турніру.