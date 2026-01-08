ua en ru
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута

Днепр, Четверг 08 января 2026 09:10
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
Автор: РБК-Украина

Более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В городе продлили школьные каникулы, а электротранспорт заменят автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал мэра Днепра Бориса Филатова.

Образование и медицина

Из-за сложной ситуации в энергосистеме каникулы в школах города продлены еще на двое суток, до 11 января. В то же время все городские больницы уже переведены на работу от генераторов, имеют запасы воды и продолжают спасать жизни без остановок.

Транспорт и пункты незламності

Утром электротранспорт в городе работает с перебоями, поэтому его максимально заменят дополнительными автобусами. Кроме того:

  • в городе действует около 130 колонок с технической водой;
  • подготовлено к развертыванию 89 пунктов;
  • водоотведение в домах поддерживается альтернативными источниками питания.

Ситуация в регионе

По состоянию на утро 8 января более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В то же время в соседнем Запорожье электроснабжение уже удалось восстановить по графикам.

Городские власти Днепра применяют отработанные алгоритмы и находятся на постоянной связи с энергетиками для стабилизации ситуации.

Напомним, вечером 7 января из-за удара РФ произошло массовое отключение света в двух областях. Критическая инфраструктура работает на резервном питании.

В результате очередной российской атаки Днепропетровская и Запорожская области остались почти без электроэнергии. Сейчас ключевые службы и объекты жизнеобеспечения переведены на генераторы, что позволяет поддерживать их работу в экстренном режиме. Энергетики работают над ликвидацией последствий попаданий.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что враг сознательно атакует мирных жителей. По словам лейтенанта, цель ударов - спровоцировать гуманитарную катастрофу в крупных промышленных центрах.

