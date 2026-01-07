Что сейчас угрожает энергосистеме Украины: ответ Минэнерго

По состоянию на утро 7 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время брифинга заявил секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.

По его словам, ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Сейчас в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В то же время в городе Славутич, который подвергся вражеской атаке накануне, электроснабжение полностью восстановлено.

Из-за повреждений, вызванных предыдущими ракетно-дронными ударами, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения в Одесской области. Там также продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад, и пересмотра фактических приликов объектов критической инфраструктуры", - отметил он.

Кроме этого, по состоянию на утро из-за непогоды зафиксировано обесточивание потребителей в Киевской и Закарпатской областях.

В Минэнерго также обратили внимание на фактор погоды. С приближением морозов и снижением температуры растет потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Однако основная угроза сейчас - не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей. Призываем граждан к экономному потреблению электроэнергии", - подчеркнул Суярко.