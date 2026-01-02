ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Пятница 02 января 2026 08:59
Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова аварийные отключения света и по графикам (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 2 января, в большинстве регионов Украины продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Однако в некоторых областях свет будут подавать в аварийном режиме, без графиков.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений.

Графики отключения вводят из-за последствий российских атак на энергетические объекты. В то же время ситуация может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

Также стало известно, что на Волыни, Прикарпатье, Закарпатье, а также Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.

Графики отключений в Киеве

Графики отключения света в столице будут действовать 2 января в течение суток. Некоторым очередям будут выключать электроэнергию дважды.

Жители Киева могут узнать свой график почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Графики отключений в Киевской области

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений в Одесской области

Наиболее критической остается ситуация в Одесской области, где враг ежедневно атакует энергообъекты. Из-за этого подавать свет в регионе будут в аварийном режиме, без графиков.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Как отметили в "Сумыоблэнерго", командой НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 02 января.

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области свет будут выключать 2-3 раза в сутки в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.

  • 1.1 04:00 - 06:00, 16:00 - 18:00
  • 1.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 2.1 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00
  • 2.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00
  • 3.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 3.2 02:00 - 04:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • 4.2 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00
  • 5.1 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00
  • 5.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00
  • 6.1 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • 6.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Графики отключения в Черниговской области

График на Черниговщине получился неравномерным: пока шестой очереди выключают свет совсем ненадолго, пятой группе досталась самая большая нагрузка с тремя отключениями. Суммарно электричества не будет от 3 до 6,5 часов.

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
  • 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
  • 2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00
  • 2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00
  • 3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00
  • 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
  • 4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
  • 4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
  • 5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
  • 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
  • 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Графики отключения света в Полтавской области

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Графики отключения света в Николаевской области

Почасовые графики будут действовать с 08:00 до 22:00

В разрезе подчирков предварительный прогноз выглядит так:

  • 1.2 - 12:30 - 16:00;
  • 2.1 - 12:30 - 16:00;
  • 2.2 - 07:30 - 09:00;
  • 3.2 - 09:00 - 12:30;
  • 4.1 - 07:30 - 09:00;
  • 4.2 - 19:30 - 22:30;
  • 5.1 - 09:00 - 12:30;
  • 5.2 - 16:00 - 19:30;
  • 6.1 - 19:30 - 22:30;
  • 6.2 - 16:00 - 19:30.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения в Житомирской области

График на Житомирщине получился неоднородным: половине очередей, например второй или третьей, повезло больше - у них только два отключения, тогда как большинству других групп свет будут выключать трижды. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Графики отключения света в Хмельницкой области

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областейУзнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

  • Очередь 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24
  • Очередь 3.1: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 22-24
  • Очередь 4.1: 04-06, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
  • Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 20-22

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

Графики отключений в Тернопольской области

На Тернопольщине график отключений довольно лояльный, но неравномерный: первой очереди повезло больше всего с совсем коротким вечерним отключением. Другие группы будут находиться без света дольше, в среднем от 2,5 до 3,5 часов чистого "красного" времени.

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областейГрафики отключения в Черновицкой области

Свет будут выключать один раз в сутки.

Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Удары по энергетике

Россия систематически наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, применяя ракеты и дроны. Такие атаки приводят к значительным разрушениям и отключениям электроэнергии.

Одна из последних масштабных атак состоялась 27 декабря. С началом нового года Россия продолжила обстрелы энергетических объектов Украины.

По данным Министерства энергетики, 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах страны. В результате этого значительное количество потребителей оставалось без электроснабжения в Волынской и Одесской областях, также зафиксированы новые обесточивания на Черниговщине.

