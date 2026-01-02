Світло вимикатимуть аварійно і за графіками: повний список для всіх областей

У п'ятницю, 2 січня, у більшості регіонів України продовжать діяти погодинні вимкнення електроенергії. Проте у деяких областях світло подаватимуть в аварійному режимі, без графіків.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

Як пояснили у компанії, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень.

Графіки відключення запроваджують через наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти. Водночас ситуація може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

Також стало відомо, що на Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії 2 січня не заплановані.

Графіки відключень у Києві

Графіки відключення світла у столиці будуть діяти 2 січня упродовж доби. Деяким чергам вимикатимуть електроенергію двічі.

Жителі Києва можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графіки відключень у Київській області

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень в Одеській області

Найбільш критичною залишається ситуація на Одещині, де ворог щодня атакує енергооб'єкти. Через це подавати світло в регіоні будуть в аварійному режимі, без графіків.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Як зазначили у "Сумиобленерго", командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 02 січня.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключення світла в Черкаській області

На Черкащині світло вимикатимуть 2-3 рази на добу залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.

1.1 04:00 - 06:00, 16:00 - 18:00

1.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

2.1 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

2.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00

3.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

3.2 02:00 - 04:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

4.2 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00

5.1 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00

5.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00

6.1 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

6.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключення в Чернігівській області

Графік на Чернігівщині вийшов нерівномірним: поки шостій черзі вимикають світло зовсім ненадовго, п’ятій групі дісталося найбільше навантаження з трьома відключеннями. Сумарно електрики не буде від 3 до 6,5 годин.

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Графіки відключення світла в Полтавській області

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Графіки відключення світла в Миколаївській області

Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 22:00

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.2 – 12:30 - 16:00;

2.1 – 12:30 - 16:00;

2.2 – 07:30 - 09:00;

3.2 – 09:00 - 12:30;

4.1 – 07:30 - 09:00;

4.2 – 19:30 - 22:30;

5.1 – 09:00 - 12:30;

5.2 – 16:00 - 19:30;

6.1 – 19:30 - 22:30;

6.2 – 16:00 - 19:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення в Житомирській області

Графік на Житомирщині вийшов неоднорідним: половині черг, як-от другій чи третій, пощастило більше - у них лише два відключення, тоді як більшості інших груп світло вимикатимуть тричі. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.

Графіки відключення світла у Хмельницькій області

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Черга 3.1: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 22-24

Черга 4.1: 04-06, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 20-22

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень у Тернопільській області

На Тернопільщині графік відключень доволі лояльний, але нерівномірний: першій черзі пощастило найбільше з зовсім коротким вечірнім відключенням. Інші групи перебуватимуть без світла довше, в середньому від 2,5 до 3,5 годин чистого "червоного" часу.

Графіки відключення в Чернівецькій області

Світло вимикатимуть один раз на добу.

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.