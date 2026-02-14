ua en ru
Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 15 февраля

Суббота 14 февраля 2026 20:13
Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 15 февраля Фото: причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергосистему (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в воскресенье, 15 февраля, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Кроме того, будут ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"15 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему Украины.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому украинцев призывают узнавать информацию о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировала компания в своем обращении.

Удары РФ по энергетике

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что россияне в результате своих атак повредили все электростанции Украины.

При этом, несмотря на масштабные повреждения энергетики, Украина продолжает производить электроэнергию. Президент подчеркнул, что это удается благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов, а также поддержке партнеров в сфере ПВО.

Отметим, что на данный момент самая сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. В связи со значительными повреждениями сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

Однако эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

