Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 15 февраля

Завтра в воскресенье, 15 февраля, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Кроме того, будут ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"15 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему Украины.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому украинцев призывают узнавать информацию о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировала компания в своем обращении.