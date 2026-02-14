ua en ru
Світло вимикатимуть, але не всім: як діятимуть графіки 15 лютого

Субота 14 лютого 2026 20:13
Світло вимикатимуть, але не всім: як діятимуть графіки 15 лютого Фото: причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергосистему (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у неділю, 15 лютого, у більшості областей України продовжать відключати світло за графіками. Крім того, будуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Читайте також: Морози повертаються: Свириденко доручила готувати генератори, енергетики прискорюють ремонти

"15 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож українців закликають дізнаватись інформацію щодо часу та обсягу застосування відключень на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмувала компанія у своєму зверненні.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України.

При цьому, незважаючи на масштабні пошкодження енергетики, Україна продовжує виробляти електроенергію. Президент підкреслив, що це вдається завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об'єктів, а також підтримці партнерів у сфері ППО.

Зазначимо, що на даний момент найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. У зв'язку зі значними пошкодженнями мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Однак експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

