ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светом

Вторник 03 февраля 2026 14:10
UA EN RU
Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светом Сегодня энергосистема работает с серьезными ограничениями (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, поэтому в ДТЭК объяснили, что теперь будет со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Группы ДТЭК в Facebook.

Сколько областей пострадали от вражеского удара

Украинцам рассказали, что этой ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала 2026 года.

Уточняется, что была атакована энергетика восьми областей Украины.

"И это - во время сильнейших морозов", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что в целом под вражеской атакой оказались:

  • объекты генерации электроэнергии;
  • объекты распределения электроэнергии.

Последствия атаки РФ в разных регионах Украины

"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК", - сообщили гражданами.

Кроме того, ракетами и дронами были атакованы объекты ДТЭК на юге Одесской области, в результате чего тысячи людей остались без света.

В Киеве из-за последствий атаки вынужденно перешла на экстренные отключения часть левого берега:

  • Днепровский район;
  • Дарницкий район.

Тем временем на правом берегу столицы действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится", - подытожили в ДТЭК.

Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светомПубликация ДТЭК (скриншот: facebook.com/DTEKcompany)

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев. Известно о по меньшей мере девяти раненых и значительных разрушениях в разных локациях.

Читайте также о ключевых особенностях новой атаки РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС ТЭЦ Электроэнергия Атака дронов Отключения света Блэкаут Энергетики Ракетная атака
Новости
"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ
"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом