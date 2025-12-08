Света станет больше? В "Укрэнерго" озвучили факторы, которые могут изменить графики отключений

После восьмой массированной российской атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.
По его словам, энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей. Сейчас по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей - на полную мощность пяти очередей. Для населения применяются почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей, а для промышленности - до четырех очередей.
Зайченко подчеркнул, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.
Отвечая на вопрос, при каких условиях ситуация может улучшиться и время со светом увеличится, он отметил, что шансы есть.
"Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - сказал Зайченко.
Он добавил, что после восстановления поврежденных объектов передачи и генерации "Укрэнерго" будет информировать об улучшении, а изменения потребители увидят в графиках, которые будут получать.
В ночь на 6 декабря российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
Под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивности обстрелов 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить объемы производства электроэнергии.
В ночь на 7 декабря россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавской области, применив ракеты и ударные дроны. Атака вызвала перебои с теплоснабжением и водоснабжением.
А вот председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус считает, что российские войска преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта, тогда как малые и средние объекты практически не являются целью из-за низкой эффективности таких атак.