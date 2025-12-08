Світла стане більше? В "Укренерго" озвучили фактори, які можуть змінити графіки відключень

Після восьмої масованої російської атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.
За його словами, енергетики безперервно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж. Нині по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг. Для населення застосовуються погодинні відключення від 2,5 до 3 черг, а для промисловості – до чотирьох черг.
Зайченко наголосив, що уряд і енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.
Відповідаючи на запитання, за яких умов ситуація може покращитися й час зі світлом збільшиться, він зазначив, що шанси є.
"Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - сказав Зайченко.
Він додав, що після відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації "Укренерго" буде інформувати про покращення, а зміни споживачі побачать у графіках, які отримуватимуть.
У ніч проти 6 грудня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України.
Під ударом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окупанти також атакували теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, що призвело до серйозних пошкоджень обладнання. Через інтенсивність обстрілів 6 грудня українські атомні електростанції були змушені зменшити обсяги виробництва електроенергії.
У ніч на 7 грудня росіяни знову вдарили по енергетичній інфраструктурі - цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавської області, застосувавши ракети й ударні дрони. Атака спричинила перебої з теплопостачанням та водопостачанням.
А ось голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус вважає, що російські війська переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від лінії фронту, тоді як малі та середні об'єкти практично не є ціллю через низьку ефективність таких атак.