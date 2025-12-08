Світла стане більше? В "Укренерго" озвучили фактори, які можуть змінити графіки відключень

За його словами, енергетики безперервно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж. Нині по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг. Для населення застосовуються погодинні відключення від 2,5 до 3 черг, а для промисловості – до чотирьох черг.

Зайченко наголосив, що уряд і енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Відповідаючи на запитання, за яких умов ситуація може покращитися й час зі світлом збільшиться, він зазначив, що шанси є.

"Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - сказав Зайченко.

Він додав, що після відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації "Укренерго" буде інформувати про покращення, а зміни споживачі побачать у графіках, які отримуватимуть.