ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Света станет больше? В "Укрэнерго" озвучили факторы, которые могут изменить графики отключений

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 13:10
UA EN RU
Света станет больше? В "Укрэнерго" озвучили факторы, которые могут изменить графики отключений Фото: Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

После восьмой массированной российской атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей. Сейчас по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей - на полную мощность пяти очередей. Для населения применяются почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей, а для промышленности - до четырех очередей.

Зайченко подчеркнул, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.

Отвечая на вопрос, при каких условиях ситуация может улучшиться и время со светом увеличится, он отметил, что шансы есть.

"Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - сказал Зайченко.

Он добавил, что после восстановления поврежденных объектов передачи и генерации "Укрэнерго" будет информировать об улучшении, а изменения потребители увидят в графиках, которые будут получать.

Обстрелы энергетики

В ночь на 6 декабря российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивности обстрелов 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить объемы производства электроэнергии.

В ночь на 7 декабря россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавской области, применив ракеты и ударные дроны. Атака вызвала перебои с теплоснабжением и водоснабжением.

А вот председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус считает, что российские войска преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта, тогда как малые и средние объекты практически не являются целью из-за низкой эффективности таких атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
Новости
Почему Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану: объясняют источники РБК-Украина
Почему Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану: объясняют источники РБК-Украина
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте