Света станет больше? В "Укрэнерго" озвучили факторы, которые могут изменить графики отключений

После восьмой массированной российской атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей. Сейчас по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей - на полную мощность пяти очередей. Для населения применяются почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей, а для промышленности - до четырех очередей.

Зайченко подчеркнул, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.

Отвечая на вопрос, при каких условиях ситуация может улучшиться и время со светом увеличится, он отметил, что шансы есть.

"Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - сказал Зайченко.

Он добавил, что после восстановления поврежденных объектов передачи и генерации "Укрэнерго" будет информировать об улучшении, а изменения потребители увидят в графиках, которые будут получать.