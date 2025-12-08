ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світла стане більше? В "Укренерго" озвучили фактори, які можуть змінити графіки відключень

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 13:10
UA EN RU
Світла стане більше? В "Укренерго" озвучили фактори, які можуть змінити графіки відключень Фото: Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Після восьмої масованої російської атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, енергетики безперервно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж. Нині по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг. Для населення застосовуються погодинні відключення від 2,5 до 3 черг, а для промисловості – до чотирьох черг.

Зайченко наголосив, що уряд і енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Відповідаючи на запитання, за яких умов ситуація може покращитися й час зі світлом збільшиться, він зазначив, що шанси є.

"Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - сказав Зайченко.

Він додав, що після відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації "Укренерго" буде інформувати про покращення, а зміни споживачі побачать у графіках, які отримуватимуть.

Обстріли енергетики

У ніч проти 6 грудня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Під ударом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Окупанти також атакували теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, що призвело до серйозних пошкоджень обладнання. Через інтенсивність обстрілів 6 грудня українські атомні електростанції були змушені зменшити обсяги виробництва електроенергії.

У ніч на 7 грудня росіяни знову вдарили по енергетичній інфраструктурі - цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавської області, застосувавши ракети й ударні дрони. Атака спричинила перебої з теплопостачанням та водопостачанням.

А ось голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус вважає, що російські війська переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від лінії фронту, тоді як малі та середні об'єкти практично не є ціллю через низьку ефективність таких атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
Новини
Чому Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану: пояснюють джерела РБК-Україна
Чому Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану: пояснюють джерела РБК-Україна
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті