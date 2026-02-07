Без света более 10 часов: на Львовщине усилили графики отключений после обстрела РФ
На Львовщине будут действовать обновленные графики отключений электроэнергии. Регион усиливает сокращение срока подачи света после обстрела РФ - кое-где без энергии люди будут оставаться более 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовоблэнерго в Telegram.
Читайте также: На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении
Во Львовской области 7 февраля будут действовать следующие графики отключений света:
- Подгруппа 1.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30
- Подгруппа 1.2 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 8:00 до 21:30
- Подгруппа 2.1 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 2.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 3.1 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 3.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 4.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Подгруппа 4.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 5.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Подгруппа 5.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 6.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Подгруппа 6.2 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
Напомним, российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в районе Львова. Вражеский дрон сбили.
Еще мы писали, что Львовщина оказалась под обстрелом. В ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.