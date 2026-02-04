ua en ru
На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении

Среда 04 февраля 2026 08:39
На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении
Автор: Ірина Глухова

В помещении Яворивского районного ТЦК и СП во Львовской области внезапно умер военнообязанный. Причиной смерти называют алкогольное отравление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП.

Что известно об инциденте

По информации ТЦК, происшествие произошло 2 февраля 2026 года в Яворовском РТЦК и СП.

Около 09:30 военнослужащие группы оповещения вместе с представителем полиции остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов.

"Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Было обнаружено, что гражданин Воловецкий находится в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Документов при себе не имел", - говорится в сообщении.

В 10:00 мужчину доставили в помещение Яворивского РТЦК и СП, где его провели в комнату отдыха для уточнения учетных данных.

Обстоятельства смерти

В 13:42 другие военнообязанные, которые находились в комнате отдыха, сообщили дежурному, что мужчине стало плохо. Дежурный, прибыв на место, обнаружил Воловецкого И. без признаков жизни.

В 13:43 была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи зафиксировали смерть в 13:48. По их словам, признаков физического насилия на теле не обнаружили.

По информации Львовского областного ТЦК и СП, военнообязанного доставили для проведения вскрытия в Новояворовскую больницу им.

Согласно заключению медиков, причиной смерти стало алкогольное отравление.

Похожие случаи

Это не первый случай, когда военнообязанные умирают в ТЦК или после их посещения.

Так, в начале января в поселке Пулины Житомирской области произошел трагический инцидент с военнообязанным Александром Ревуцким - мужчина умер после визита в ТЦК и вручения ему повестки.

Еще один резонансный случай зафиксировали в Одесской области.

25 декабря на территории Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования умер военнообязанный, которого доставили туда для "уточнения данных".

