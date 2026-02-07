Без світла понад 10 годин: на Львівщині посилили графіки відключень після обстрілу РФ
На Львівщині діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Регіон посилює скорочення терміну подачі світла після обстрілу РФ - подекуди без енергії люди лишатимуться понад 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівобленерго в Telegram.
У Львівській області 7 лютого діятимуть наступні графіки відключень світла:
- Підгрупа 1.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30
- Підгрупа 1.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 8:00 до 21:30
- Підгрупа 2.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 2.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 3.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 3.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 4.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Підгрупа 4.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 5.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Підгрупа 5.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 6.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
- Підгрупа 6.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
Нагадаємо, російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури в районі Львова. Ворожий дрон збили.
Ще ми писали, що Львівщина опинилась під обстрілом. У ніч на 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.