Без світла понад 10 годин: на Львівщині посилили графіки відключень після обстрілу РФ

Фото: люди в західних регіонах сидітимуть без світла (Getty Images)

На Львівщині діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Регіон посилює скорочення терміну подачі світла після обстрілу РФ - подекуди без енергії люди лишатимуться понад 10 годин.

У Львівській області 7 лютого діятимуть наступні графіки відключень світла: Підгрупа 1.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30

Підгрупа 1.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 8:00 до 21:30

Підгрупа 2.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30

Підгрупа 4.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 5.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30

Підгрупа 5.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Підгрупа 6.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30

Підгрупа 6.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30