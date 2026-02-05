Летели баллистика и почти две сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям
Российские войска ночью атаковали территорию Украины баллистическими ракетами да ударными дронами. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Читайте также: Последствия ночной атаки на Киев: есть раненые, повреждены дома и детский сад
По данным Воздушных сил, в ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.
Дроны летели из направлений Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Донецка, около 110 из них были "Шахедами".
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
При этом, по предварительным данным, по состоянию на 08:00, силами ПВО сбито или подавлено 156 вражеских беспилотников. Также зафиксировано попадание баллистики и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых БпЛА россиян в 7 местах.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.
Обстрел Украины в ночь на 5 февраля
Российские войска сегодня ночью, 5 февраля, атаковали несколько регионов Украины. Одной из главных целей врага стал Киев. Отмечается, что российские дроны атаковали Киев с нескольких направлений, в результате чего зафиксированы повреждения в четырех районах города.
Известно о двух пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте.
Кроме того, россияне били по Запорожью и области, оставив без света более 53 тысяч абонентов.