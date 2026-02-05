ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели баллистика и почти две сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям

Четверг 05 февраля 2026 08:31
UA EN RU
Летели баллистика и почти две сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям Фото: войска РФ атаковали Украину баллистикой и дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины баллистическими ракетами да ударными дронами. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Последствия ночной атаки на Киев: есть раненые, повреждены дома и детский сад

По данным Воздушных сил, в ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Дроны летели из направлений Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Донецка, около 110 из них были "Шахедами".

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При этом, по предварительным данным, по состоянию на 08:00, силами ПВО сбито или подавлено 156 вражеских беспилотников. Также зафиксировано попадание баллистики и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых БпЛА россиян в 7 местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

Летели баллистика и почти две сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям

Обстрел Украины в ночь на 5 февраля

Российские войска сегодня ночью, 5 февраля, атаковали несколько регионов Украины. Одной из главных целей врага стал Киев. Отмечается, что российские дроны атаковали Киев с нескольких направлений, в результате чего зафиксированы повреждения в четырех районах города.

Известно о двух пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте.

Кроме того, россияне били по Запорожью и области, оставив без света более 53 тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Обстрел Киева Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Последствия ночной атаки на Киев: есть раненые, повреждены дома и детский сад (фото)
Последствия ночной атаки на Киев: есть раненые, повреждены дома и детский сад (фото)
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке