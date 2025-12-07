Света может не быть до трех раз в сутки: графики отключений в Киеве на 8 декабря
В Киеве в понедельник, 8 декабря, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Из-за очередной вражеской атаки, которая произошла несколько дней назад, света может не быть до трех раз в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании проинформировали, что 8 декабря отключения в Киеве будут действовать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 01:00 до 08:00, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 01:00 до 08:00, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 02:00 до 08:00, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 05:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 20:00.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений будут публиковать обновленную информацию в своем Telegram-канале.
Обстрел энергетики
Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура страны.
В Минэнерго сообщали, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, в ДТЭК рассказали, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах Украины.
Добавим, что в "Укрэнерго" уже профинансировали, как завтра, 8 декабря, будут выключать свет по Украине.