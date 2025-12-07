Света может не быть до трех раз в сутки: графики отключений в Киеве на 8 декабря

В Киеве в понедельник, 8 декабря, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Из-за очередной вражеской атаки, которая произошла несколько дней назад, света может не быть до трех раз в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений будут публиковать обновленную информацию в своем Telegram-канале.

В компании проинформировали, что 8 декабря отключения в Киеве будут действовать следующим образом:

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго сообщали, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах Украины.

Добавим, что в "Укрэнерго" уже профинансировали, как завтра, 8 декабря, будут выключать свет по Украине.