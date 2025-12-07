Світла може не бути до трьох разів на добу: графіки відключень у Києві на 8 грудня

В Києві у понеділок, 8 грудня, знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Через чергову ворожу атаку, яка сталася кілька днів тому, світла може не бути до трьох разів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.