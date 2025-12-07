ua en ru
Світла може не бути до трьох разів на добу: графіки відключень у Києві на 8 грудня

Неділя 07 грудня 2025 20:25
Світла може не бути до трьох разів на добу: графіки відключень у Києві на 8 грудня Фото: в столиці продовжуються застосування графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Києві у понеділок, 8 грудня, знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Через чергову ворожу атаку, яка сталася кілька днів тому, світла може не бути до трьох разів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії поінформували, що 8 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 02:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 20:00.

У ДТЕК додали, що в разі змін будуть публікувати оновлену інформацію у своєму Telegram-каналі.

Обстріл енергетики

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни вкотре атакували Україну дронами і ракетами. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура країни.

У Міненерго повідомляли, що під ударом опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, в ДТЕК розповіли, що росіяни атакували їхні теплоелектростанції в різних регіонах України.

Додамо, що в "Укренерго" вже профінансували, як завтра, 8 грудня, будуть вимикати світло по Україні.

