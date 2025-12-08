ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Света может не быть до 4 раз в сутки: графики отключений для Киева на 9 декабря

Понедельник 08 декабря 2025 23:29
UA EN RU
Света может не быть до 4 раз в сутки: графики отключений для Киева на 9 декабря Фото: в Киеве продолжат действовать отключения света по графику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра во вторник, 9 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Для одной из очередей света может не быть до 4 раз за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании рассказали, что 9 декабря отключения в Киеве будут действовать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30 и 15:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:30 и с 22:30 до 24:00.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений будут публиковать обновленную информацию в своем Telegram-канале.

Почему усилились графики

Напомним, россияне в ночь на 6 декабря в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго проинформировали, что враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В компании ДТЭК также сообщали, что россияне нанесли удары по их теплоэлектростанциям. Из-за обстрелов оборудование получило серьезные повреждения.

К слову, в "Укрэнерго" уже рассказали, как будут действовать отключения света по графикам 9 декабря. Согласно заявлению компании, в течение суток одновременно будут отключать от 2 до 4 очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте