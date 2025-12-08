ua en ru
Світла може не бути до 4 разів на добу: графіки відключень для Києва на 9 грудня

Понеділок 08 грудня 2025 23:29
UA EN RU
Світла може не бути до 4 разів на добу: графіки відключень для Києва на 9 грудня Фото: у Києві продовжать діяти відключення світла за графіком (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у вівторок, 9 грудня, у Києві знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Для однієї з підчерг світла може не бути до 4 разів за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії розповіли, що 9 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 08:30 та 15:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00.

У ДТЕК додали, що в разі змін будуть публікувати оновлену інформацію у своєму Telegram-каналі.

Чому посилилися графіки

Нагадаємо, росіяни в ніч на 6 грудня вкотре завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура країни.

У Міненерго поінформували, що ворог атакував об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У компанії ДТЕК також повідомляли, що росіяни завдали ударів по їхніх теплоелектростанціях. Через обстріл обладнання отримало серйозні пошкодження.

До слова, в "Укренерго" вже розповіли, як будуть діяти відключення світла за графіками 9 грудня. Згідно із заявою компанії, протягом доби одночасно відключатимуть від 2 до 4 черг.

