Світла може не бути до 4 разів на добу: графіки відключень для Києва на 9 грудня

Фото: у Києві продовжать діяти відключення світла за графіком (Getty Images)

Завтра у вівторок, 9 грудня, у Києві знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Для однієї з підчерг світла може не бути до 4 разів за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії розповіли, що 9 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином: 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;

1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 08:30 та 15:30 до 22:00;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

5.1 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00;

5.2 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00. У ДТЕК додали, що в разі змін будуть публікувати оновлену інформацію у своєму Telegram-каналі.