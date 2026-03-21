Без света почти 21 тысяча жителей: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ

10:30 21.03.2026 Сб
Энергетики работают в усиленном режиме
aimg Татьяна Степанова
Фото: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ (Getty Images)

Славутич в Киевской области в результате российской атаки дронами утром 21 марта остался без централизованного электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света остались почти 21 тысяча жителей", - сообщил Калашник.

По его словам, энергетики уже работают в усиленном режиме.

Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Учреждения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. Связь и интернет работают.

"Пункты несокрушимости" открыты и готовы принять всех, кто в этом нуждается.

"Враг системно бьет по энергетике, пытаясь лишить людей света, тепла и воды. Наша задача - усиливать устойчивость каждой громады, развивать энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам", - отметил глава ОВА.

Обстрел Украины 21 марта

Напомним, в ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Кроме того, Чернигов и большая часть области утром 21 марта полностью обесточены в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО