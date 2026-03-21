Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине
В ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 20 марта до утра 21 марта россияне атаковали 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 90 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских дронов.
Зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, ночью 21 марта российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.
В ночь на 20 марта российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 7 локациях.
В частности, российские оккупанты атаковали дронами порт в Одесской области. Повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.
Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека.