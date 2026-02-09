ua en ru
Света будет меньше. Украинцев предупредили о сложных графиках

Киев, Понедельник 09 февраля 2026 21:33
Света будет меньше. Украинцев предупредили о сложных графиках Иллюстративное фото: в Украине продолжатся отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине в ближайшие дни будут действовать сложные графики отключений света. Это связано с похолоданием и дефицитом генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

Читайте также: Зеленский анонсировал "энергодесант" ГСЧС и новую стратегию возвращения света украинцам

Глава Минэнерго рассказал, что он провел заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики. Докладывали представители энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы.

Шмыгаль подчеркнул, что ремонтные работы на энергетических объектах, по которым били российские оккупанты, продолжаются круглосуточно.

"Вторник и среда (10-11 февраля - ред.) из-за низких температур пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем ​​систему частично поддерживает солнечная генерация", - сказал он.

Удары и похолодание

Напомним, российские оккупанты продолжают каждую неделю наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины.

В результате таких атак были сильно повреждены энергообъекты в районе Киева. В столице ввели временные графики почасовых отключений света.

После одного из последних ударов была практически полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. Из-за этого большое количество жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы остались без тепла до конца зимы.

Ожидается, что станцию будут восстанавливать 2 месяца. При этом важным условием является отсутствие повторных ударов россиян.

При этом в начале этой недели в Украине снова ожидаются морозы. На фоне такой погоды уровень потребления растет - люди чаще пользуются обогревателями.

С 5 февраля началась постепенная перестройка атмосферных процессов: теплый воздух из Атлантики начал вытеснять холодные массы к востоку.

Хотя период "лютых морозов" подходит к концу, синоптики предупреждают о вероятности новых волн похолодания скандинавского происхождения во второй половине месяца.

