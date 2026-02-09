Света будет меньше. Украинцев предупредили о сложных графиках
В Украине в ближайшие дни будут действовать сложные графики отключений света. Это связано с похолоданием и дефицитом генерации электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.
Глава Минэнерго рассказал, что он провел заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики. Докладывали представители энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы.
Шмыгаль подчеркнул, что ремонтные работы на энергетических объектах, по которым били российские оккупанты, продолжаются круглосуточно.
"Вторник и среда (10-11 февраля - ред.) из-за низких температур пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация", - сказал он.
Удары и похолодание
Напомним, российские оккупанты продолжают каждую неделю наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины.
В результате таких атак были сильно повреждены энергообъекты в районе Киева. В столице ввели временные графики почасовых отключений света.
После одного из последних ударов была практически полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. Из-за этого большое количество жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы остались без тепла до конца зимы.
Ожидается, что станцию будут восстанавливать 2 месяца. При этом важным условием является отсутствие повторных ударов россиян.
При этом в начале этой недели в Украине снова ожидаются морозы. На фоне такой погоды уровень потребления растет - люди чаще пользуются обогревателями.
С 5 февраля началась постепенная перестройка атмосферных процессов: теплый воздух из Атлантики начал вытеснять холодные массы к востоку.
Хотя период "лютых морозов" подходит к концу, синоптики предупреждают о вероятности новых волн похолодания скандинавского происхождения во второй половине месяца.