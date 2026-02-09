Света будет меньше. Украинцев предупредили о сложных графиках

В Украине в ближайшие дни будут действовать сложные графики отключений света. Это связано с похолоданием и дефицитом генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Facebook .

"Вторник и среда (10-11 февраля - ред.) из-за низких температур пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем ​​систему частично поддерживает солнечная генерация", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что ремонтные работы на энергетических объектах, по которым били российские оккупанты, продолжаются круглосуточно.

Глава Минэнерго рассказал, что он провел заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики. Докладывали представители энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы.

Удары и похолодание

Напомним, российские оккупанты продолжают каждую неделю наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины.

В результате таких атак были сильно повреждены энергообъекты в районе Киева. В столице ввели временные графики почасовых отключений света.

После одного из последних ударов была практически полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. Из-за этого большое количество жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы остались без тепла до конца зимы.

Ожидается, что станцию будут восстанавливать 2 месяца. При этом важным условием является отсутствие повторных ударов россиян.

При этом в начале этой недели в Украине снова ожидаются морозы. На фоне такой погоды уровень потребления растет - люди чаще пользуются обогревателями.

С 5 февраля началась постепенная перестройка атмосферных процессов: теплый воздух из Атлантики начал вытеснять холодные массы к востоку.

Хотя период "лютых морозов" подходит к концу, синоптики предупреждают о вероятности новых волн похолодания скандинавского происхождения во второй половине месяца.