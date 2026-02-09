ua en ru
Світла буде менше. Українців попередили про складні графіки

Київ, Понеділок 09 лютого 2026 21:33
Світла буде менше. Українців попередили про складні графіки
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчими днями діятимуть складні графіки відключень світла. Це пов'язано з похолоданням і дефіцитом генерації електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Facebook.

Читайте також: Зеленський анонсував "енергодесант" ДСНС і нову стратегію повернення світла українцям

Глава Міненерго розповів, що він провів засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики. Доповідали представники енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці.

Шмигаль наголосив, що ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, по яких били російські окупанти, тривають цілодобово.

"Вівторок і середа (10-11 лютого - ред.) через низькі температури відбудуться в складних графіках, як і сьогодні, незважаючи на те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація", - сказав він.

Удари та похолодання

Нагадаємо, російські окупанти продовжують щотижня завдавати масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок таких атак було сильно пошкоджено енергооб'єкти в районі Києва. У столиці ввели тимчасові графіки погодинних відключень світла.

Після одного з останніх ударів було практично повністю знищено Дарницьку ТЕЦ. Через це велика кількість жителів Дніпровського і Дарницького районів столиці залишилися без тепла до кінця зими.

Очікується, що станцію відновлюватимуть 2 місяці. При цьому важливою умовою є відсутність повторних ударів росіян.

При цьому на початку цього тижня в Україні знову очікуються морози. На тлі такої погоди рівень споживання зростає - люди частіше користуються обігрівачами.

З 5 лютого почалася поступова перебудова атмосферних процесів: тепле повітря з Атлантики почало витісняти холодні маси на схід.

Хоча період "лютих морозів" добігає кінця, синоптики попереджають про ймовірність нових хвиль похолодання скандинавського походження в другій половині місяця.

