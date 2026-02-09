Світла буде менше. Українців попередили про складні графіки

В Україні найближчими днями діятимуть складні графіки відключень світла. Це пов'язано з похолоданням і дефіцитом генерації електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Facebook .

"Вівторок і середа (10-11 лютого - ред.) через низькі температури відбудуться в складних графіках, як і сьогодні, незважаючи на те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, по яких били російські окупанти, тривають цілодобово.

Глава Міненерго розповів, що він провів засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики. Доповідали представники енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці.

Удари та похолодання

Нагадаємо, російські окупанти продовжують щотижня завдавати масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок таких атак було сильно пошкоджено енергооб'єкти в районі Києва. У столиці ввели тимчасові графіки погодинних відключень світла.

Після одного з останніх ударів було практично повністю знищено Дарницьку ТЕЦ. Через це велика кількість жителів Дніпровського і Дарницького районів столиці залишилися без тепла до кінця зими.

Очікується, що станцію відновлюватимуть 2 місяці. При цьому важливою умовою є відсутність повторних ударів росіян.

При цьому на початку цього тижня в Україні знову очікуються морози. На тлі такої погоди рівень споживання зростає - люди частіше користуються обігрівачами.

З 5 лютого почалася поступова перебудова атмосферних процесів: тепле повітря з Атлантики почало витісняти холодні маси на схід.

Хоча період "лютих морозів" добігає кінця, синоптики попереджають про ймовірність нових хвиль похолодання скандинавського походження в другій половині місяця.