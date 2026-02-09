ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Конец лютых морозов? Где будет холоднее всего завтра и как изменится погода в Украине дальше

Понедельник 09 февраля 2026 11:26
Конец лютых морозов? Где будет холоднее всего завтра и как изменится погода в Украине дальше Ожидается, что лютые морозы от Украины отойдут уже в ближайшее время (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Период экстремальных морозов в Украине заканчивается, хотя в некоторых областях ближайшей ночью еще может быть до -22°C. Между тем осадки завтра вероятны только в одном регионе - из-за влияния антициклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где этой ночью будет холоднее всего

"Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом", - поделилась со своими читателями эксперт.

Согласно ее информации, холоднее всего ночью 10 февраля может быть на севере - до 22 градусов со знаком "минус".

Между тем ночная температура воздуха по Украине в среднем ожидается от 12 до 20 градусов мороза.

Чего ждать от погоды завтра днем

Днем вторника температура воздуха ожидается такой:

  • в большинстве областей - от 4 до 11 градусов мороза;
  • на юге и в западных областях - около 2-4 градусов мороза;
  • на Закарпатье - до +2 градусов по Цельсию.

Ветер в течение 10 февраля будет преимущественно южный, умеренный. На западе Украины - возможны сильные порывы.

Осадков в Украине из-за антициклона завтра в целом не предвидится.

"Только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег", - отметила Диденко.

Что будет с погодой в Киеве

По словам синоптика, "в Киеве - наконец-то - заканчивается эпоха сильных морозов".

"Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу", - уточнила специалист.

Тем временем днем 10 февраля в Киеве будет:

  • сухо;
  • солнечно;
  • около -10 градусов по Цельсию.

"Во второй половине дня усилится ветер южного направления", - добавила метеоролог.

Как может меняться погода дальше

В дальнейшем, согласно информации Диденко, "ожидается ощутимое повышение температуры воздуха".

В то же время она напомнила, что зима еще не закончилась, следовательно, конечно, еще "будут колебания холода".

"Однако имеем замечательный прогноз на замечательный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март", - подытожила эксперт.

Конец лютых морозов? Где будет холоднее всего завтра и как изменится погода в Украине дальшеПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие.

Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и немалую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Кроме того, мы объясняли, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

